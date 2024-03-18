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İskenderun’da çıkan ev yangını söndürüldü

Ajans Haberleri
  • 18.03.2024 10:33
  • Giriş: 18.03.2024 10:33
  • Güncelleme: 18.03.2024 10:34
Kaynak: İHA
İskenderun’da çıkan ev yangını söndürüldü

Hatay’ın İskenderun ilçesinde çıkan ev yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Hatay’ın İskenderun ilçesi Muradiye Mahallesi’nde bir evde yangın çıktı. Ev sakinlerinin 112’yi aramasıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangın sonrası evde soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.

Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi. 

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