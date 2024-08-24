İskenderun’da grev kararlılıkla sürüyor

Haber Merkezi

Hatay’ın İskenderun Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Befesa Silvermet’te Birleşik Metal-İş üyesi işçilerin grevi 29 gündür kararlılıkla sürüyor. Evrensel’in haberine göre, Mersin’den Birleşik Metal-İş’in örgütlü olduğu Çimsetaş işyeri temsilcileri dayanışma ziyaretinde bulundu.

Çimsetaş işyeri temsilcileri, İskenderun Befesa işçilerinin sefalet ücreti dayatmasına karşı başlattığı grevin yanında olduklarını belirtti. Ankara’dan Başöz Enerji işyeri temsilcileri İskenderun Organize sanayi bölgesinde kurulu Befesa işçilerinin grevini ziyaret etti. İşçi temsilcileri, Başöz enerji işçilerin dayanışmasını ve selamını grevci Befesa işçilerine getirdiler.