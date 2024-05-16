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İskenderun’da hırsızlık olayına karışan şahıs tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 16.05.2024 22:18
  • Giriş: 16.05.2024 22:18
  • Güncelleme: 16.05.2024 22:18
Kaynak: İHA
İskenderun’da hırsızlık olayına karışan şahıs tutuklandı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde gerçekleşen 2 ayrı evden hırsızlık olayına karışan şahıs tutuklandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızlıkla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. 

Çalışmalar kapsamında; İskenderun ilçesi Çay Mahallesi’nde 15 Mayıs tarihinde gerçekleşen 2 ayrı evden hırsızlık olayının şüphelileri G.D., E.Ö., A.B. ve A.Ö. yakalandı. Şahısların ev aramasında 3 adet televizyon ve 1 adet tüfek ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şahıslardan A.B. ve A.Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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