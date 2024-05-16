İskenderun’da hırsızlık olayına karışan şahıs tutuklandı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde gerçekleşen 2 ayrı evden hırsızlık olayına karışan şahıs tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızlıkla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında; İskenderun ilçesi Çay Mahallesi’nde 15 Mayıs tarihinde gerçekleşen 2 ayrı evden hırsızlık olayının şüphelileri G.D., E.Ö., A.B. ve A.Ö. yakalandı. Şahısların ev aramasında 3 adet televizyon ve 1 adet tüfek ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şahıslardan A.B. ve A.Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.