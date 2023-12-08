İskenderun’da hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde gözaltına alınan 4 hırsızlık şüphelisinden 3’ü tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince hırsızlık olaylarına yönelik yapılan çalışmada, İskenderun Çay Mahallesi’nde meydana gelen iş yerinden hırsızlık olayının şüphelileri olarak tespit edilen Ş.G., M.G., F.D ve Ö.D. asayiş ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden F.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3’ü tutuklandı.