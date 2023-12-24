İskenderun’da Noel ayini düzenlendi
Hatay’ın İskenderun ilçesinde bulunan Aziz Corc Rum Ortodoks Kilisesi’nde Noel ayini düzenlendi.
Kaynak: İHA
Hatay’ın İskenderun ilçes
inde bulunan Aziz Corc Rum Ortodoks Kilisesi’nde Noel ayini düzenlendi.
İskenderun ilçesinde asrın felaketinde az hasar gören Aziz Corc Rum Ortodoks Kilisesi’nde Noel ayini düzenlendi. Peder Yusuf Nicholas Papazoğlu’nun önderliğindeki ayinde Hristiyanlar dua etti. Yapılan ayine Hristiyan vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
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