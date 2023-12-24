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İskenderun’da Noel ayini düzenlendi

Hatay’ın İskenderun ilçesinde bulunan Aziz Corc Rum Ortodoks Kilisesi’nde Noel ayini düzenlendi.

Güncel
  • 24.12.2023 21:10
  • Giriş: 24.12.2023 21:10
  • Güncelleme: 24.12.2023 21:12
Kaynak: İHA
İskenderun’da Noel ayini düzenlendi
FOTOĞRAF: İHA

Hatay’ın İskenderun ilçes

Özgür Özel’den Noel mesajı

inde bulunan Aziz Corc Rum Ortodoks Kilisesi’nde Noel ayini düzenlendi.

İskenderun ilçesinde asrın felaketinde az hasar gören Aziz Corc Rum Ortodoks Kilisesi’nde Noel ayini düzenlendi. Peder Yusuf Nicholas Papazoğlu’nun önderliğindeki ayinde Hristiyanlar dua etti. Yapılan ayine Hristiyan vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

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