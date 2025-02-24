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İskenderun’da yan yatan aracın sürücüsü yaralandı

Ajans Haberleri
  • 24.02.2025 14:16
  • Giriş: 24.02.2025 14:16
  • Güncelleme: 24.02.2025 14:16
Kaynak: İHA
İskenderun’da yan yatan aracın sürücüsü yaralandı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak yan yatan aracın sürücüsü yaralandı.
Kaza, İskenderun ilçesi tren garı mevkiinde yaşandı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan FİAT marka otomobil takla atarak yan durdu. Kazada araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yan dönen araç çekiciyle çekilerek, yol trafiğe açıldı.

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