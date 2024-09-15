İskenderunspor - Fethiyespor: 0-1

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden İskenderunspor, kendi sahasında Fethiyespor'a 1-0 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı karşılıklı ve kontrollü ataklarla golsüz tamamlandı. Mücadelenin 79'uncu dakikasında sol kanattan gelişen Fethiyespor atağında köşe vuruşuna yakın bir yerden ceza sahasına atılan pası Ali Ceylan şık bir vuruşla topu İskenderunspor ağlarına gönderdi ve takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

İskenderunspor yaptığı oyuncu değişikleri sonunda gerçekleştirdiği ataklardan sonuç alamadı ve 6 dakikalık uzatma süresinde de başka gol olmayınca maç Fethiyespor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.