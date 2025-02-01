Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

İskenderunspor, stadının açılışını Trabzonspor maçıyla yapacak

Ajans Haberleri
  • 01.02.2025 12:05
  • Giriş: 01.02.2025 12:05
  • Güncelleme: 01.02.2025 12:05
Kaynak: AA
İskenderunspor, stadının açılışını Trabzonspor maçıyla yapacak

Nesine 2. Lig ekiplerinden İskenderunspor, yeni stadının açılışını Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor ile yapacağı Ziraat Türkiye Kupası maçıyla gerçekleştirecek.

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 4. tur müsabakasında Nesine 3. Lig ekiplerinden Tire 2021'i, 5. turda da Trendyol Süper Lig'den Atakaş Hatayspor'u eleyen İskenderunspor, A grubundaki ilk maçında Trendyol 1. Lig ekibi MKE Ankaragücü ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Grubun 2. karşılaşmasında Sarıseki Mahallesi'ndeki 9 bin 800 kişilik İskenderun Fuat Tosyalı Stadyumu'nda Trabzonspor'u konuk etmeye hazırlanan İskenderunspor, rakibini yenerek yeni stadında oynayacağı ilk maçtan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

BirGün'e Abone Ol