İskenderunspor, stadının açılışını Trabzonspor maçıyla yapacak
Kaynak: AA
Nesine 2. Lig ekiplerinden İskenderunspor, yeni stadının açılışını Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor ile yapacağı Ziraat Türkiye Kupası maçıyla gerçekleştirecek.
Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 4. tur müsabakasında Nesine 3. Lig ekiplerinden Tire 2021'i, 5. turda da Trendyol Süper Lig'den Atakaş Hatayspor'u eleyen İskenderunspor, A grubundaki ilk maçında Trendyol 1. Lig ekibi MKE Ankaragücü ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
Grubun 2. karşılaşmasında Sarıseki Mahallesi'ndeki 9 bin 800 kişilik İskenderun Fuat Tosyalı Stadyumu'nda Trabzonspor'u konuk etmeye hazırlanan İskenderunspor, rakibini yenerek yeni stadında oynayacağı ilk maçtan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.