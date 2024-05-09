İSKİ açıkladı: İstanbul barajlarındaki doluluk oranında son durum

İSKİ, İstanbul'daki baraj doluluk oranlarına ilişkin 9 Mayıs verilerini paylaştı. Verilere göre, yağmurlu havanın etkili olduğu mega kentte barajların doluluk oranı yüzde 83.26 oldu.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) bugün paylaştığı verilere göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı için yüzde 83.26 oldu.

Yurt genelinde geçtiğimiz yıl kuraklık ve mevsim normallerinin altındaki yağışlar İstanbul’u destekleyen barajları kuruma noktasına getirmiş, doluluk oranı 11 Kasım 2023'te yüzde 16,18'e kadar düşmüştü.

Kurak bir kış geçiren mega kent İstanbul’da son zamanlarda etkili olan sağanak, barajlara yaradı.

Barajlardaki doluluk oranı yüzde 83.26'ya kadar yükseldi. Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 92.14 ile Ömerli Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 60.87 ile Alibey Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 9 Mayıs itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 60.87

• Büyükçekmece Barajı yüzde 77.91

• Darlık Barajı yüzde 81.99

• Istrancalar Barajı yüzde 70.12

• Kazandere Barajı yüzde 82.89

• Elmalı Barajı yüzde 87.79

• Ömerli Barajı yüzde 93.14

• Pabuçdere Barajı yüzde 80.64

• Sazlıdere Barajı yüzde 62.38

• Terkos Barajı yüzde 92.06