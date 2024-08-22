İSKİ açıkladı: İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 50’nin altına düştü

Yaz aylarında az miktarda yağış olması ve kentteki su tüketiminin fazla olması nedeniyle İstanbul barajlarındaki genel doluluk oranında düşüş yaşanmaya devam ediyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 21 Ağustos'ta 50.23 iken bugünkü verilere göre yüzde 49.86 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 63.85 ile Terkos Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 16.26 ile Alibey Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 22 Ağustos itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 16.26

• Büyükçekmece Barajı yüzde 48.59

• Darlık Barajı yüzde 54.29

• Elmalı Barajı yüzde 58.33

• Istrancalar Barajı yüzde 29.92

• Kazandere Barajı yüzde 16.81

• Pabuçdere Barajı yüzde 29.8

• Sazlıdere Barajı yüzde 51.76

• Terkos Barajı yüzde 63.85

• Ömerli Barajı yüzde 50.75