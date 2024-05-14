İSKİ açıkladı: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, İSKİ'nin verilerine göre yüzde 82.71 oldu.

stanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı yüzde 82.71 oldu.

Yurt genelinde geçtiğimiz yıl kuraklık ve mevsim normallerinin altındaki yağışlar İstanbul’u destekleyen barajları kuruma noktasına getirmiş, doluluk oranı 11 Kasım 2023'te yüzde 16,18'e kadar düşmüştü.

Barajlardaki doluluk oranı yüzde 82.71'e yükseldi. Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 93.14 ile Ömerli Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 45.08 ile Istrancalar Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 13 Mayıs itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 58.64

• Büyükçekmece Barajı yüzde 77.16

• Darlık Barajı yüzde 81.19

• Istrancalar Barajı yüzde 45.08

• Kazandere Barajı yüzde 82.08

• Elmalı Barajı yüzde 86.96

• Ömerli Barajı yüzde 93.14

• Pabuçdere Barajı yüzde 81.12

• Sazlıdere Barajı yüzde 62.38

• Terkos Barajı yüzde 91.68