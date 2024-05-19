İSKİ açıkladı: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, İSKİ'nin verilerine göre yüzde 81.88 oldu. Mega kentte barajların ortalama doluluk oranı dün yüzde 82.1 olarak ölçülmüştü.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı yüzde 82.46 oldu.

Yurt genelinde geçtiğimiz yıl kuraklık ve mevsim normallerinin altındaki yağışlar İstanbul’u destekleyen barajları kuruma noktasına getirmiş, doluluk oranı 11 Kasım 2023'te yüzde 16,18'e kadar düşmüştü.

Barajlardaki doluluk oranı yüzde 81.88 oldu. Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 93.22 ile Ömerli Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 38.64'le Istrancalar Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 19 Mayıs itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 55.92

• Büyükçekmece Barajı yüzde 76.22

• Darlık Barajı yüzde 79.86

• Istrancalar Barajı yüzde 38.64

• Kazandere Barajı yüzde 80.59

• Elmalı Barajı yüzde 85.29

• Ömerli Barajı yüzde 93.22

• Pabuçdere Barajı yüzde 79.62

• Sazlıdere Barajı yüzde 61.96

• Terkos Barajı yüzde 90.72