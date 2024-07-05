İSKİ açıkladı: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, İSKİ'nin verilerine göre yüzde 67.97 oldu.

İstanbul'da yağışların etkisiyle yüzde 83 seviyelerine kadar yükselen baraj doluluk oranlarında havaların ısınmasıyla düşüş başladı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların doluluk oranı yüzde 67.97'ye geriledi.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 79.51 ile Terkos Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 33.05 ile Istrancalar Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 3 Temmuz itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 38.81

• Büyükçekmece Barajı yüzde 63.54

• Darlık Barajı yüzde 68.15

• Istrancalar Barajı yüzde 33.05

• Kazandere Barajı yüzde 58.99

• Elmalı Barajı yüzde 69.17

• Ömerli Barajı yüzde 77.15

• Pabuçdere Barajı yüzde 53.07

• Sazlıdere Barajı yüzde 56.81

• Terkos Barajı yüzde 89.51