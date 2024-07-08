İSKİ açıkladı: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, İSKİ'nin verilerine göre yüzde 66.98 oldu. Mega kentte barajların ortalama doluluk oranı dün yüzde 67.34 olarak ölçülmüştü.

İstanbul'da yağışların etkisiyle yüzde 83 seviyelerine kadar yükselen baraj doluluk oranlarında havaların ısınmasıyla düşüş başladı.

İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 70'in altına düşerek 66.98 oldu.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 7 Temmuz'da 67.34 iken bugünkü verilere göre yüzde 66.98 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 78.6 ile Terkos Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 34.33 ile Istrancalar Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 8 Temmuz itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 37.55

• Büyükçekmece Barajı yüzde 62.62

• Darlık Barajı yüzde 67.41

• Istrancalar Barajı yüzde 34.33

• Kazandere Barajı yüzde 46.41

• Elmalı Barajı yüzde 68.17

• Ömerli Barajı yüzde 76.01

• Pabuçdere Barajı yüzde 51.59

• Sazlıdere Barajı yüzde 56.29

• Terkos Barajı yüzde 78.6