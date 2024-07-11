İSKİ açıkladı: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, İSKİ'nin verilerine göre yüzde 65.87 oldu. Mega kentte barajların ortalama doluluk oranı dün yüzde 66.25 olarak ölçülmüştü.

İstanbul'da yağışların etkisiyle yüzde 83 seviyelerine kadar yükselen baraj doluluk oranlarında havaların ısınmasıyla düşüş başladı.

İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 70'in altına düşerek 65.87 oldu.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 10 Temmuz'da 66.25 iken bugünkü verilere göre yüzde 65.87 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 77.69 ile Terkos Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 35.47 ile Istrancalar Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 11 Temmuz itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 36.23

• Büyükçekmece Barajı yüzde 61.71

• Darlık Barajı yüzde 66.29

• Istrancalar Barajı yüzde 35.47

• Kazandere Barajı yüzde 43.68

• Elmalı Barajı yüzde 67.73

• Ömerli Barajı yüzde 74.51

• Pabuçdere Barajı yüzde 50.02

• Sazlıdere Barajı yüzde 55.94

• Terkos Barajı yüzde 77.69