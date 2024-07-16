İSKİ açıkladı: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, İSKİ'nin 16 Temmuz verilerine göre yüzde 63.9 olarak ölçüldü.

İstanbul'da yağışların etkisiyle yüzde 83 seviyelerine kadar yükselen baraj doluluk oranlarında aşırı sıcakların etkisiyle başlayan düşüş sürüyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 16 Temmuz'da yüzde 63.9 olarak ölçüldü.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 76.5 ile Terkos Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 33.6 ile Alibey Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 16 Temmuz itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Ömerli Barajı yüzde 71.67

• Darlık Barajı yüzde 64.75

• Elmalı Barajı yüzde 65.67

• Terkos Barajı yüzde 76.5

• Alibey Barajı yüzde 33.6

• Büyükçekmece Barajı yüzde 60.24

• Sazlıdere Barajı yüzde 55.37

• Istrancalar Barajı yüzde 36.89

• Kazandere Barajı yüzde 39.33

• Pabuçdere Barajı yüzde 47.21