İSKİ açıkladı: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, İSKİ'nin verilerine göre yüzde 60.63 oldu. Mega kentte barajların ortalama doluluk oranı dün yüzde 61.03 olarak ölçülmüştü.

İstanbul'da yağışların etkisiyle yüzde 83 seviyelerine kadar yükselen baraj doluluk oranlarında, yağışların azalmasıyla başlayan düşüş devam ediyor.

İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 70'in altına düşerek 60.63 oldu.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 23 Temmuz'da 61.03 iken bugünkü verilere göre yüzde 60.63 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 73.71 ile Terkos Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 29.45 ile Alibey Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 24 Temmuz itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 29.45

• Büyükçekmece Barajı yüzde 57.3

• Darlık Barajı yüzde 62.15

• Istrancalar Barajı yüzde 38.77

• Kazandere Barajı yüzde 32.96

• Elmalı Barajı yüzde 63.35

• Ömerli Barajı yüzde 66.84

• Pabuçdere Barajı yüzde 43.01

• Sazlıdere Barajı yüzde 54.26

• Terkos Barajı yüzde 73.71