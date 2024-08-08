İSKİ açıkladı: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul'da yağışların etkisiyle yüzde 83 seviyelerine kadar yükselen baraj doluluk oranlarında, yağışların azalmasıyla başlayan düşüş devam ediyor.

İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 60'ın altına düşerek 55.32 oldu.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 7 Ağustos'ta 55.65 iken bugünkü verilere göre yüzde 55.32 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 69.26 ile Terkos Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 22.9 ile Alibey Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 8 Ağustos itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 22.9

• Büyükçekmece Barajı yüzde 52.68

• Darlık Barajı yüzde 58.37

• Elmalı Barajı yüzde 61.54

• Istrancalar Barajı yüzde 33.01

• Kazandere Barajı yüzde 24.41

• Pabuçdere Barajı yüzde 36.09

• Sazlıdere Barajı yüzde 52.59

• Terkos Barajı yüzde 69.26

• Ömerli Barajı yüzde 59.11