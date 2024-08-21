İSKİ açıkladı: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul'da yağışların etkisiyle yüzde 83 seviyelerine kadar yükselen baraj doluluk oranlarında, yağışların azalmasıyla başlayan düşüş devam ediyor.

İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 60'ın altına düşerek 50.23 oldu.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 20 Ağustos'ta 50.60 iken bugünkü verilere göre yüzde 50.23 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 64.2 ile Terkos Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 16.62 ile Alibey Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 21 Ağustos itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 16.62

• Büyükçekmece Barajı yüzde 48.95

• Darlık Barajı yüzde 54.51

• Elmalı Barajı yüzde 58.59

• Istrancalar Barajı yüzde 30.62

• Kazandere Barajı yüzde 17.08

• Pabuçdere Barajı yüzde 30.22

• Sazlıdere Barajı yüzde 52.84

• Terkos Barajı yüzde 64.2

• Ömerli Barajı yüzde 51.34