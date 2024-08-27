İSKİ açıkladı: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

Yaz aylarında az miktarda yağış olması ve kentteki su tüketiminin fazla olması nedeniyle İstanbul barajlarındaki genel doluluk oranında düşüş yaşanmaya devam ediyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 26 Ağustos'ta 48.31 iken bugünkü verilere göre yüzde 47.94 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 62.13 ile Terkos Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 15.31 ile Alibey Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 27 Ağustos itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 15.31

• Büyükçekmece Barajı yüzde 47.17

• Darlık Barajı yüzde 52.82

• Elmalı Barajı yüzde 57.24

• Istrancalar Barajı yüzde 26.08

• Kazandere Barajı yüzde 14.88

• Pabuçdere Barajı yüzde 27.74

• Sazlıdere Barajı yüzde 51.13

• Terkos Barajı yüzde 62.13

• Ömerli Barajı yüzde 47.62