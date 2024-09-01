İSKİ açıkladı: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

Yaz aylarında az miktarda yağış olması ve kentteki su tüketiminin fazla olması nedeniyle İstanbul barajlarındaki genel doluluk oranında düşüş yaşanmaya devam ediyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 31 Ağustos'ta 46.88 iken bugünkü verilere göre yüzde 46.56 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 60.76 ile Terkos Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 13.24 ile Kazandere Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 1 Eylül itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 14.43

• Büyükçekmece Barajı yüzde 46.28

• Darlık Barajı yüzde 51.61

• Elmalı Barajı yüzde 57.06

• Istrancalar Barajı yüzde 23.42

• Kazandere Barajı yüzde 13.24

• Pabuçdere Barajı yüzde 26.17

• Sazlıdere Barajı yüzde 50.07

• Terkos Barajı yüzde 60.76

• Ömerli Barajı yüzde 45.45