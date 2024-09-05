İSKİ açıkladı: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

Yaz aylarında az miktarda yağış olması ve kentteki su tüketiminin fazla olması nedeniyle İstanbul barajlarındaki genel doluluk oranındaki düşüş sürüyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 4 Eylül'de 45.76 iken bugünkü verilere göre yüzde 45.41 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 59.91 ile Terkos Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 13.19 ile Kazandere Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 5 Eylül itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 13.19

• Büyükçekmece Barajı yüzde 45.42

• Darlık Barajı yüzde 50.18

• Elmalı Barajı yüzde 58.44

• Istrancalar Barajı yüzde 28.25

• Kazandere Barajı yüzde 13.08

• Pabuçdere Barajı yüzde 26.55

• Sazlıdere Barajı yüzde 50.01

• Terkos Barajı yüzde 59.91

• Ömerli Barajı yüzde 43.3