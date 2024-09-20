İSKİ açıkladı: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

Yaz aylarında az miktarda yağış olması ve kentteki su tüketiminin fazla olması nedeniyle İstanbul barajlarındaki genel doluluk oranındaki düşüş sürüyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 19 Eylül'de 41.94 iken bugünkü verilere göre yüzde 40.55 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 56.03 ile Terkos Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 7.21 ile Kazandere Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 20 Eylül itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 8.73

• Büyükçekmece Barajı yüzde 40.95

• Darlık Barajı yüzde 45.95

• Elmalı Barajı yüzde 57.29

• Istrancalar Barajı yüzde 34.82

• Kazandere Barajı yüzde 7.21

• Pabuçdere Barajı yüzde 22.08

• Sazlıdere Barajı yüzde 48.02

• Terkos Barajı yüzde 56.03

• Ömerli Barajı yüzde 35.49