İSKİ açıkladı: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul'da etkili olan yağışlı havanın ardından barajlardaki su seviyesinde artış yaşandı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre; megakentte barajların ortalama doluluk oranı dün yüzde 28.05 iken, bugünkü verilere göre 28.39 oldu.

Yurt genelinde geçtiğimiz yıl kuraklık ve mevsim normallerinin altındaki yağışlar İstanbul’u destekleyen barajlardaki doluluk oranını etkilemişti.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 58.28 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 6.51 ile Pabuçdere Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 8 Aralık itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 11.21

• Büyükçekmece Barajı yüzde 28.08

• Darlık Barajı yüzde 28.53

• Elmalı Barajı yüzde 58.28

• Istrancalar Barajı yüzde 52.48

• Kazandere Barajı yüzde 9.08

• Pabuçdere Barajı yüzde 6.51

• Sazlıdere Barajı yüzde 35.8

• Terkos Barajı yüzde 33.47

• Ömerli Barajı yüzde 29.74