İSKİ açıkladı: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul'da etkili olan yağışlı havanın ardından barajlardaki su seviyesinde artış yaşandı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre; megakentte barajların ortalama doluluk oranı dün yüzde 30.19 iken, bugünkü verilere göre 30.69 oldu.

Yurt genelinde geçtiğimiz yıl kuraklık ve mevsim normallerinin altındaki yağışlar İstanbul’u destekleyen barajlardaki doluluk oranını etkilemişti.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 72.17 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 7.54 ile Pabuçdere Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 16 Aralık itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 16.77

• Büyükçekmece Barajı yüzde 30.44

• Darlık Barajı yüzde 30.11

• Elmalı Barajı yüzde 72.17

• Istrancalar Barajı yüzde 27.17

• Kazandere Barajı yüzde 10.65

• Pabuçdere Barajı yüzde 7.54

• Sazlıdere Barajı yüzde 35.45

• Terkos Barajı yüzde 34.83

• Ömerli Barajı yüzde 34.13