İSKİ açıkladı: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul'da etkili olan yağışlı havanın ardından barajlardaki su seviyesinde artış yaşandı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, İstanbul'a su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı bu sabah itibarıyla yüzde 47.22'ye ulaştı.

Doluluk oranı kasım ayında yüzde 28,24'lere kadar düşmüştü.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 100 ile Istrancalar Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 33.46 ile Alibey Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 15 Ocak itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 33.46

• Büyükçekmece Barajı yüzde 42.91

• Darlık Barajı yüzde 42.02

• Elmalı Barajı yüzde 88.04

• Istrancalar Barajı yüzde 100

• Kazandere Barajı yüzde 76.9

• Pabuçdere Barajı yüzde 45.2

• Sazlıdere Barajı yüzde 38.46

• Terkos Barajı yüzde 51.23

• Ömerli Barajı yüzde 50.09