İSKİ açıkladı: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul'da etkili olan yağışlı havanın ardından barajlardaki su seviyesinde artış yaşandı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, İstanbul'a su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı bu sabah itibarıyla yüzde 51.4'e ulaştı.

Doluluk oranı kasım ayında yüzde 28,24'lere kadar düşmüştü.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 96.99 ile Istrancalar Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 38.36 ile Alibey Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 19 Ocak itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 38.36

• Büyükçekmece Barajı yüzde 47.53

• Darlık Barajı yüzde 45.58

• Elmalı Barajı yüzde 83.4

• Istrancalar Barajı yüzde 96.99

• Kazandere Barajı yüzde 88.1

• Pabuçdere Barajı yüzde 49.84

• Sazlıdere Barajı yüzde 41.37

• Terkos Barajı yüzde 57.04

• Ömerli Barajı yüzde 53.47