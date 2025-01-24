İSKİ açıkladı: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul'da son günlerde etkili olan sağanak yağışlara rağmen barajlardaki su seviyesi oranında düşüş yaşandı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 23 Ocak'ta 52.42 iken bugünkü verilere göre yüzde 52.41 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 89.97 ile Kazandere Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 39.41 ile Alibey Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 24 Ocak itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 39.41

• Büyükçekmece Barajı yüzde 48.41

• Darlık Barajı yüzde 46.57

• Elmalı Barajı yüzde 84.2

• Istrancalar Barajı yüzde 81.36

• Kazandere Barajı yüzde 89.97

• Pabuçdere Barajı yüzde 51.24

• Sazlıdere Barajı yüzde 42.34

• Terkos Barajı yüzde 57.71

• Ömerli Barajı yüzde 55.09