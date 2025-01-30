İSKİ açıkladı: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında artış yaşandı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 23 Ocak'ta 52.42 iken bugünkü verilere göre yüzde 52.45 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 87.89 ile Kazandere Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 38.89 ile Alibey Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 24 Ocak itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 38.89

• Büyükçekmece Barajı yüzde 49.3

• Darlık Barajı yüzde 48.34

• Elmalı Barajı yüzde 84.71

• Istrancalar Barajı yüzde 57.57

• Kazandere Barajı yüzde 87.89

• Pabuçdere Barajı yüzde 53.56

• Sazlıdere Barajı yüzde 42.97

• Terkos Barajı yüzde 57.71

• Ömerli Barajı yüzde 53.87