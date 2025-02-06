İSKİ açıkladı: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul'da etkili olan yağışlı havanın ardından barajlardaki su seviyesinde artış yaşandı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 5 Şubat'ta 52.98 iken bugünkü verilere göre yüzde 53.01 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 84.19 ile Kazandere Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 38.44 ile Alibey Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 6 Şubat itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 38.44

• Büyükçekmece Barajı yüzde 49.66

• Darlık Barajı yüzde 49.07

• Elmalı Barajı yüzde 83.98

• Istrancalar Barajı yüzde 45.98

• Kazandere Barajı yüzde 84.19

• Pabuçdere Barajı yüzde 53.82

• Sazlıdere Barajı yüzde 43.24

• Terkos Barajı yüzde 57.71

• Ömerli Barajı yüzde 55.9