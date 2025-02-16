İSKİ açıkladı: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul'da etkili olan yağışlı havanın ardından barajlardaki su seviyesinde artış yaşandı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 15 Şubat'ta 60.46 iken bugünkü verilere göre yüzde 61.42 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 99.9 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 48.42 ile Sazlıdere Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 16 Şubat itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 49.73

• Büyükçekmece Barajı yüzde 58.04

• Darlık Barajı yüzde 59.88

• Elmalı Barajı yüzde 99.9

• Istrancalar Barajı yüzde 67.01

• Kazandere Barajı yüzde 77.21

• Pabuçdere Barajı yüzde 53.07

• Sazlıdere Barajı yüzde 48.42

• Terkos Barajı yüzde 62.47

• Ömerli Barajı yüzde 69.31