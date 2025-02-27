İSKİ açıkladı: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul'da etkili olan yağışlı havanın ardından barajlardaki su seviyesinde artış yaşandı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 26 Şubat'ta 72.76 iken bugünkü verilere göre yüzde 73.53 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 90.34 ile Istrancalar Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 55.62 ile Sazlıdere Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 27 Şubat itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 62.58

• Büyükçekmece Barajı yüzde 71.25

• Darlık Barajı yüzde 70.12

• Elmalı Barajı yüzde 89.71

• Istrancalar Barajı yüzde 90.34

• Kazandere Barajı yüzde 80.44

• Pabuçdere Barajı yüzde 79.0

• Sazlıdere Barajı yüzde 55.62

• Terkos Barajı yüzde 75.51

• Ömerli Barajı yüzde 80.53