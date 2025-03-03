İSKİ açıkladı: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul’da etkili olan yağışların ardından barajlardaki doluluk oranı arttı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ), İstanbul’da etkili olan yağışların ardından barajlarındaki doluluk oranına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, barajlardaki doluluk oranı 3 Mart itibarıyla yüzde 76.21’e yükseldi.

Verilere göre, Istrancalar yüzde 94,61 doluluk oranıyla su seviyesi en yüksek baraj olurken, İstanbul’un en önemli kaynaklarından olan Alibey Barajı’ndaki su seviyesi yüzde 64,04 olarak kayıtlara geçti.

Son verilere göre İstanbul’daki barajlarda doluluk oranları şöyle:

Ömerli yüzde 83,72

Darlık yüzde 74

Elmalı yüzde 94,04

Terkos yüzde 78,6

Büyükçekmece yüzde 73,08

Sazlıdere yüzde 56,37

Kazandere yüzde 82,8

Papuçdere yüzde 81,72