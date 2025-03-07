İSKİ açıkladı: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul'da etkili olan yağışlı havanın ardından barajlardaki su seviyeside artış yaşanmaya devam ediyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 6 Mart'ta 77.25 iken bugünkü verilere göre yüzde 77.53 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 94.54 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 56.99 ile Sazlıdere Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 7 Mart itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 64.78

• Büyükçekmece Barajı yüzde 74.18

• Darlık Barajı yüzde 75.39

• Elmalı Barajı yüzde 94.54

• Istrancalar Barajı yüzde 87.28

• Kazandere Barajı yüzde 83.48

• Pabuçdere Barajı yüzde 82.82

• Sazlıdere Barajı yüzde 56.99

• Terkos Barajı yüzde 79.7

• Ömerli Barajı yüzde 86.02