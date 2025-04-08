İSKİ açıkladı: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul'da etkili olan yağışlı havanın ardından barajlardaki su seviyesinde artış yaşandı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 10 Mart'ta 77.98 iken bugünkü verilere göre yüzde 82.06 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 100 ile Istrancalar Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 58.73 ile Sazlıdere Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 8 Nisan itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 64.59

• Büyükçekmece Barajı yüzde 75.65

• Darlık Barajı yüzde 79.11

• Elmalı Barajı yüzde 95.31

• Istrancalar Barajı yüzde 100

• Kazandere Barajı yüzde 94.86

• Pabuçdere Barajı yüzde 92.45

• Sazlıdere Barajı yüzde 58.73

• Terkos Barajı yüzde 82.83

• Ömerli Barajı yüzde 94.54