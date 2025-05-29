İSKİ açıkladı: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında son günlerde düşüş yaşandı. Yağışların yetersiz olmasıyla birlikte barajlardaki su seviyeleri gerilemeye başladı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 22 Nisan'da 82.93 iken bugünkü verilere göre yüzde 77.01 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 91.87 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 38.22 ile Istrancalar Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 29 Mayıs itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 57.32

• Büyükçekmece Barajı yüzde 68.64

• Darlık Barajı yüzde 80.17

• Elmalı Barajı yüzde 91.87

• Istrancalar Barajı yüzde 38.22

• Kazandere Barajı yüzde 83.83

• Pabuçdere Barajı yüzde 83.29

• Sazlıdere Barajı yüzde 56.81

• Terkos Barajı yüzde 77.59

• Ömerli Barajı yüzde 88.66