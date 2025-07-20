İSKİ açıkladı: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında düşüş sürüyor.

Yağışların yetersiz olmasıyla birlikte barajlardaki su seviyeleri gerilemeye başladı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 22 Nisan'da 82.93 iken bugünkü verilere göre yüzde 57.86 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 73.92 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 30.21 ile Istrancalar Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 20 Temmuz itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 41.47

• Büyükçekmece Barajı yüzde 54.84

• Darlık Barajı yüzde 67.19

• Elmalı Barajı yüzde 73.92

• Istrancalar Barajı yüzde 30.21

• Kazandere Barajı yüzde 52.62

• Pabuçdere Barajı yüzde 53.0

• Sazlıdere Barajı yüzde 46.11

• Terkos Barajı yüzde 61.19

• Ömerli Barajı yüzde 60.66