İSKİ açıkladı: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında düşüş sürüyor.

Yağışların yetersiz olmasıyla birlikte barajlardaki su seviyeleri gerilemeye başladı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 30 Haziran'da 66.23 iken bugünkü verilere göre yüzde 54.89 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 72.79 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 30.84 ile Istrancalar Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 27 Temmuz itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 38.59

• Büyükçekmece Barajı yüzde 52.7

• Darlık Barajı yüzde 65.16

• Elmalı Barajı yüzde 71.17

• Istrancalar Barajı yüzde 31.66

• Kazandere Barajı yüzde 46.86

• Pabuçdere Barajı yüzde 48.97

• Sazlıdere Barajı yüzde 45.28

• Terkos Barajı yüzde 58.55

• Ömerli Barajı yüzde 56.09