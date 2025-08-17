İSKİ açıkladı: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında düşüş sürüyor.

Yağışların yetersiz olmasıyla birlikte barajlardaki su seviyeleri gerilemeye başladı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 30 Haziran'da 66.23 iken bugünkü verilere göre yüzde 46.01 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 64.73 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 28.81 ile Istrancalar Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 17 Ağustos itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 29.45

• Büyükçekmece Barajı yüzde 46.19

• Darlık Barajı yüzde 57.78

• Elmalı Barajı yüzde 64.73

• Istrancalar Barajı yüzde 28.81

• Kazandere Barajı yüzde 29.52

• Pabuçdere Barajı yüzde 37.7

• Sazlıdere Barajı yüzde 40.46

• Terkos Barajı yüzde 50.96

• Ömerli Barajı yüzde 43.65