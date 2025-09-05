İSKİ açıkladı: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında düşüş sürüyor.

Yağışların yetersiz olmasıyla birlikte barajlardaki su seviyeleri gerilemeye başladı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 30 Haziran'da 66.23 iken bugünkü verilere göre yüzde 38.22 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 58.28 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 16.61 ile Kazandere Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 5 Eylül itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 22.66

• Büyükçekmece Barajı yüzde 40.32

• Darlık Barajı yüzde 51.35

• Elmalı Barajı yüzde 58.28

• Istrancalar Barajı yüzde 23.88

• Kazandere Barajı yüzde 16.61

• Pabuçdere Barajı yüzde 28.98

• Sazlıdere Barajı yüzde 36.62

• Terkos Barajı yüzde 43.6

• Ömerli Barajı yüzde 32.82