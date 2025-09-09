İSKİ açıkladı: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında düşüş sürüyor.

Yağışların yetersiz olmasıyla birlikte barajlardaki su seviyeleri gerilemeye başladı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 30 Haziran'da 66.23 iken bugünkü verilere göre yüzde 36.94 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 57.81 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 13.47 ile Kazandere Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 9 Eylül itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 22.26

• Büyükçekmece Barajı yüzde 39.29

• Darlık Barajı yüzde 50.05

• Elmalı Barajı yüzde 57.81

• Istrancalar Barajı yüzde 21.05

• Kazandere Barajı yüzde 13.47

• Pabuçdere Barajı yüzde 27.06

• Sazlıdere Barajı yüzde 36.11

• Terkos Barajı yüzde 42.61

• Ömerli Barajı yüzde 31.05