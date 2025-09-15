İSKİ açıkladı: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında düşüş sürüyor.

Yağışların yetersiz olmasıyla birlikte barajlardaki su seviyeleri gerilemeye başladı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 30 Haziran'da yüzde 66.23 iken bugünkü verilere göre yüzde 34.64 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 55.94 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 9.28 ile Kazandere Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 15 Eylül itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 20.93

• Büyükçekmece Barajı yüzde 37.42

• Darlık Barajı yüzde 48.06

• Elmalı Barajı yüzde 55.94

• Istrancalar Barajı yüzde 18.63

• Kazandere Barajı yüzde 9.28

• Pabuçdere Barajı yüzde 24.44

• Sazlıdere Barajı yüzde 34.5

• Terkos Barajı yüzde 40.49

• Ömerli Barajı yüzde 28.04