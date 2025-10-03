İSKİ açıkladı: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında düşüş sürüyor.

Yağışların yetersiz olmasıyla birlikte barajlardaki su seviyesi gerilemeye devam ediyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 30 Haziran'da yüzde 66.23 iken bugünkü verilere göre yüzde 27.81 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 50.21 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 1.76 ile Kazandere Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 3 Ekim itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 15.96

• Büyükçekmece Barajı yüzde 32.02

• Darlık Barajı yüzde 42.4

• Elmalı Barajı yüzde 50.21

• Istrancalar Barajı yüzde 21.73

• Kazandere Barajı yüzde 1.76

• Pabuçdere Barajı yüzde 14.87

• Sazlıdere Barajı yüzde 30.16

• Terkos Barajı yüzde 34.18

• Ömerli Barajı yüzde 18.53