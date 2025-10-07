İSKİ açıkladı: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında düşüş sürüyor.

Yağışların yetersiz olmasıyla birlikte barajlardaki su seviyesi gerilemeye başladı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 30 Haziran'da yüzde 66.23 iken bugünkü verilere göre yüzde 26.65 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 50.16 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 2.34 ile Kazandere Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 7 Ekim itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 15.6

• Büyükçekmece Barajı yüzde 31.35

• Darlık Barajı yüzde 41.24

• Elmalı Barajı yüzde 50.16

• Istrancalar Barajı yüzde 23.32

• Kazandere Barajı yüzde 2.34

• Pabuçdere Barajı yüzde 13.2

• Sazlıdere Barajı yüzde 29.38

• Terkos Barajı yüzde 32.8

• Ömerli Barajı yüzde 16.84