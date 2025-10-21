İSKİ açıkladı : İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında düşüş sürüyor.

Yağışların yetersiz olmasıyla birlikte barajlardaki su seviyesi gerilemeye devam ediyor.

İstanbul'daki; Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarında toplam su oranı yüzde 23,8 olarak ölçüldü.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 49.43 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 2.24 ile Kazandere Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 21 Ekim itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

Elmalı Barajı: % 49,53

Darlık Barajı: % 37,6

Istrancalar Barajı: % 31,43

Terkos Barajı: % 28,85

Büyükçekmece Barajı: % 28,69

Sazlıdere Barajı: % 26,27

Ömerli Barajı: % 15,52

Alibey Barajı: % 13,01

Pabuçdere Barajı: % 8,3

Kazandere Barajı: % 2,24