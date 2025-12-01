İSKİ açıkladı: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında düşüş sürüyor.

Yağışların yetersiz olmasıyla birlikte barajlardaki su seviyesi gerilemeye başladı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 30 Haziran'da yüzde 66.23 iken bugünkü verilere göre yüzde 18.27 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 49.79 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 2.91 ile Pabuçdere Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 1 Aralık itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 10.95

• Büyükçekmece Barajı yüzde 19.73

• Darlık Barajı yüzde 28.02

• Elmalı Barajı yüzde 49.79

• Istrancalar Barajı yüzde 27.19

• Kazandere Barajı yüzde 3.09

• Pabuçdere Barajı yüzde 2.91

• Sazlıdere Barajı yüzde 17.83

• Terkos Barajı yüzde 20.47

• Ömerli Barajı yüzde 14.88