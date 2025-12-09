Giriş / Abone Ol
İSKİ açıkladı: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul’a su sağlayan barajlarda doluluk oranı son aylarda azalmaya devam ediyor. İSKİ verilerine göre, 30 Haziran’da yüzde 66.23 olan ortalama doluluk oranı 9 Aralık itibarıyla yüzde 17 seviyelerinde.

  • 09.12.2025 13:32
Kaynak: Haber Merkezi
Fotoğraf: AA

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında düşüş sürüyor. Yağışların yetersiz olmasıyla birlikte barajlardaki su seviyesi gerilemeye devam ediyor.

9 Aralık Salı günü İSKİ tarafından açıklanan verilere göre, barajların doluluk oranı yüzde 17,81 olarak kaydedildi.

BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI

İSKİ'nin verilerine göre 9 Aralık itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

Elmalı: %53,91

Istrancalar: %31,83

Darlık: %27,81

Terkos: %20,47

Büyükçekmece: %18,77

Sazlıdere: %17,02

Ömerli: %13,2

Alibey: %12,69

Pabuçdere: %2,5

Kazandere: %2,4

