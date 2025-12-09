İSKİ açıkladı: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında düşüş sürüyor. Yağışların yetersiz olmasıyla birlikte barajlardaki su seviyesi gerilemeye devam ediyor.

9 Aralık Salı günü İSKİ tarafından açıklanan verilere göre, barajların doluluk oranı yüzde 17,81 olarak kaydedildi.

BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI

İSKİ'nin verilerine göre 9 Aralık itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

Elmalı: %53,91

Istrancalar: %31,83

Darlık: %27,81

Terkos: %20,47

Büyükçekmece: %18,77

Sazlıdere: %17,02

Ömerli: %13,2

Alibey: %12,69

Pabuçdere: %2,5

Kazandere: %2,4