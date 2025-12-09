İSKİ açıkladı: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum
İstanbul’a su sağlayan barajlarda doluluk oranı son aylarda azalmaya devam ediyor. İSKİ verilerine göre, 30 Haziran’da yüzde 66.23 olan ortalama doluluk oranı 9 Aralık itibarıyla yüzde 17 seviyelerinde.
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında düşüş sürüyor. Yağışların yetersiz olmasıyla birlikte barajlardaki su seviyesi gerilemeye devam ediyor.
9 Aralık Salı günü İSKİ tarafından açıklanan verilere göre, barajların doluluk oranı yüzde 17,81 olarak kaydedildi.
BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI
İSKİ'nin verilerine göre 9 Aralık itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:
Elmalı: %53,91
Istrancalar: %31,83
Darlık: %27,81
Terkos: %20,47
Büyükçekmece: %18,77
Sazlıdere: %17,02
Ömerli: %13,2
Alibey: %12,69
Pabuçdere: %2,5
Kazandere: %2,4