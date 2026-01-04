İSKİ açıkladı: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı 18.88 oldu.

Son dönemde etkili olan yağışlara rağmen, miktarın istenilen düzeye ulaşmaması nedeniyle barajlardaki su seviyesi beklenen artışı göstermedi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 30 Haziran 2025'te yüzde 66.23 iken bugünkü verilere göre yüzde 18.88 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 58.8 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 4.5 ile Pabuçdere Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 4 Ocak itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 12.69

• Büyükçekmece Barajı yüzde 15.97

• Darlık Barajı yüzde 29.56

• Elmalı Barajı yüzde 58.8

• Istrancalar Barajı yüzde 35.0

• Kazandere Barajı yüzde 4.39

• Pabuçdere Barajı yüzde 4.5

• Sazlıdere Barajı yüzde 13.48

• Terkos Barajı yüzde 16.67

• Ömerli Barajı yüzde 21.95