İSKİ açıkladı: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son yağışların ardından yüzde 20.11’e yükseldi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kurak geçen kasım ve aralık aylarında yüzde 20'nin altına düşen barajlardaki su seviyesi son 14 günde yeniden yükselmeye başladı.

Megakentte barajların ortalama doluluk oranı dün yüzde 19.24 iken bugünkü verilere göre yüzde 20.11 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 61.29 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 5.69 ile Kazandere Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 11 Ocak itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 13.24

• Büyükçekmece Barajı yüzde 16.27

• Darlık Barajı yüzde 31.51

• Elmalı Barajı yüzde 61.29

• Istrancalar Barajı yüzde 42.29

• Kazandere Barajı yüzde 5.69

• Pabuçdere Barajı yüzde 6.08

• Sazlıdere Barajı yüzde 13.39

• Terkos Barajı yüzde 15.95

• Ömerli Barajı yüzde 25.17

YILLARA GÖRE ORANLAR

İSKİ istatistiklerine göre, 11 Ocak'ta baraj doluluk oranlarının 2016'da yüzde 63,88, 2017'de yüzde 59,86, 2018'de yüzde 66,09, 2019'da yüzde 87,72, 2020'de yüzde 52,42, 2021'de yüzde 21,13, 2022'de yüzde 27,81, 2023'te yüzde 31,56, 2024'te yüzde 57,01, 2025'te yüzde 41,74 ve 2026'da yüzde 20,11 olduğu kaydedildi.

Bu oran son 10 yılın en düşük seviyesi olarak kayda geçti.