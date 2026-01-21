İSKİ açıkladı: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son yağışların ardından yüzde 25.42'ye yükseldi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kurak geçen kasım ve aralık aylarında yüzde 20'nin altına düşen barajlardaki su seviyesi son yağışlarla yeniden yükselmeye başladı.

Megakentte barajların ortalama doluluk oranı 6 Ocak'ta 18.91 iken bugünkü verilere göre yüzde 25.42 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 76.17 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 6.51 ile Kazandere Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 21 Ocak itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 20.43

• Büyükçekmece Barajı yüzde 17.99

• Darlık Barajı yüzde 42.22

• Elmalı Barajı yüzde 76.17

• Istrancalar Barajı yüzde 31.28

• Kazandere Barajı yüzde 6.51

• Pabuçdere Barajı yüzde 8.08

• Sazlıdere Barajı yüzde 15.31

• Terkos Barajı yüzde 16.55

• Ömerli Barajı yüzde 35.78